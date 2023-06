Inauguração do gasoduto Néstor Kirchner será "o ponto de inflexão" para a Argentina, diz ministro de Obras Públicas

O ministro de Obras Públicas da Argentina, Gabriel Katopodis

“Em 20 de junho, quando o gasoduto Néstor Kirchner for inaugurado, a Argentina mudará a velocidade de sua marcha e o seu ritmo. É o ponto de inflexão, o dia em que começamos a percorrer mais uma etapa da nossa Nação”, afirmou o ministro.Em seu discurso, o governante apresentou o Seminário de Infraestrutura Regional "Que Argentina nós queremos ser?", que acontece no Centro Cultural Kirchner (CCK) em Buenos Aires e conta com a participação de várias autoridades nacionais e governadores provinciais.“Até 10 anos atrás importávamos e 100 navios por ano chegavam à Argentina para nos abastecer de energia. Agora estamos em condições de em dois ou três anos podermos exportar para o mundo e faturar entre 15 e 20 bilhões de dólares”, destacou.A água também fará parte dos temas de debate, tendo Katopodis proposto discutir como "administrar este recurso estratégico e como garantimos um sistema de rega que nos permita enfrentar situações como a que acabamos de viver com uma das secas mais importantes da história do nosso país”.