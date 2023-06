"Há um presidente e muitos funcionários que vão para sua casa da mesma forma que chegaram, nenhum mais enriquecido", afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

“Há um Presidente e muitos funcionários do meu Governo que vão para casa como chegaram, nenhum mais enriquecido”, enfatizou Fernández ao apresentar esta tarde no Museu do Bicentenário da Casa Rosada a Mesa Nacional de Integridade e Transparência, um espaço para a articulação das políticas relacionadas com a ética na Administração Pública Nacional.Em seu discurso, que girou em torno da transparência na esfera estatal e na sociedade em geral, o presidente destacou que seu governo "não é amigo dos empresários" nem "obras" são entregues a familiares.Destacou ainda que, "em toda a democracia, não houve a liberdade de imprensa que houve" nos últimos quatro anos e estimou que este cenário conduziu a "um abuso excessivo da liberdade de imprensa" em que "mentem, difamam, é injuriam".A Mesa Nacional de Integridade e Transparência é um espaço interinstitucional para coordenar estratégias de assistência, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Foi criado em junho de 2021 e tem como objetivo dar dimensão de transparência para uma gestão.