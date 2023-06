Uma exposição do Museu Moderno explora a relação com o céu para revisar histórias coloniais

Museu de Arte Moderna de Buenos Aires

A exposição leva o título de um disco do músico Luis Alberto Spinetta que se refere a um ponto do espaço distante da Terra, e faz parte do programa anual de exposições do Museu Moderno, “A Arte, esse rio interminável”.Com curadoria de Javier Villa e Marcos Krämer, a exposição pode ser visitada a partir do 3 de junho, na Avenida San Juan 350, no bairro de San Telmo, na cidade de Buenos Aires.A exposição reúne obras de artistas variados em suas trajetórias e épocas, como: Erik Arazi, Nicolás Bacal, Gonzalo Beccar Varela, Antonio Berni, Diego Bianchi, Erica Bohm, Martha Boto, Manuel Brandazza, Adriana Bustos e Liliana Maresca, Juan Melé, Sebastián Mercado, Estanislao Mijalichen, Mauro Millán, Xul Solar, Cecilia Sosa, Grete Stern, Axel Strachnoy, Diana Teira, Julián Terán, Collectivo Thañí/Viene del monte, Andrés Toro e Joaquín Torres García.