O baterista de jazz norte-americano Carl Allen oferecerá duas funções duplas em Buenos Aires

O baterista de jazz norte-americano Carl Allen

Em sua segunda turnê pela Argentina, depois de 2019, apresentará seu show “Blues, Balads and Bossa” em quinteto com o pianista Donald Vega, a jovem Liani Mateo no contrabaixo e os argentinos Mariano e Sebastián Loiácono no trompete e no saxo tenor.Nascido em 1961, Allen cresceu ouvindo gospel, R&B e funk, mas depois se voltou para o jazz após ouvir um LP da lenda do saxofone, Benny Carter.Elogiado por artistas como Pat Metheny e Joe Lovano, o baterista trouxe seu toque para músicos como Michael Brecker, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Branford Marsalis e Rickie Lee Jones, entre outros.Além das apresentações duplas nos dias 9 e 10 às 20h e às 22h45, no domingo 11, às 13h, o Carl Allen Trio fará parte do Bebop Club Jazz & Lunch, organizado mensalmente, onde vão oferecer um concerto baseado no repertório da época de ouro do Swing.