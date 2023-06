Em 15 de junho começa a temporada de baleias 2023 na província de Chubut

Baleias em Chubut (Patagônia)

Simultaneamente com a cerimônia de abertura, será iniciada a "Semana das Baleias em Chubut" de 15 a 22 de junho, com atividades em diversas localidades do nordeste da província."Na ocasião, o evento da Semana das Baleias em Chubut será distinguido com o selo Marca País e serão assinados acordos e adesões a programas provinciais", explicou o ministro do Turismo de Chubut, Leonardo Gaffet.Os espécimes de baleias francas austrais (Eubalaena australis) chegam todos os anos ao litoral da Península Valdés, no nordeste de Chubut, onde completam o ciclo vital de reprodução e criam os filhotes.Estes cetáceos, que permanecem até dezembro, podem ser vistos desde as margens do Golfo Nuevo em lugares estratégicos como a "Área Protegida El Doradillo", enquanto a observação de baleias de barco só é realizada saindo do Puerto Pirámides entre os meses de junho e dezembro.