Chanceler argentino criticou política externa do ex-presidente Macri, "ajoelhando-se aos interesses do Trump e do Bolsonaro"

O chanceler argentino, Santiago Cafiero

"A política externa de Macri era fazer uma política se ajoelhando perante os interesses de Trump e Bolsonaro, nós não somos assim. Temos uma política externa digna", disse Cafiero em reportagem para a televisão.O chanceler destacou o trabalho de política externa realizado pelo atual governo nacional com investimentos da China e dos Estados Unidos e enfatizou que o país tem “uma posição única e que é a de beneficiar os interesses dos argentinos e se houver investimentos no país, nós deixamos que se desenvolvam”.Por sua vez, destacou que Alberto Fernández foi “o primeiro presidente a discursar no G7, que ocupou a presidência da Celac, reuniu-se com os principais líderes políticos da China, Estados Unidos, França e Alemanha”.Ele também destacou os acordos econômicos com o Brasil: "Conseguimos financiamento para o gasoduto Néstor Kirchner, o que nos permite terminar a instalação do gasoduto para consumo e para poder exportá-lo. Isso nos permitirá exportar gás de Vaca Muerta para o Brasil, nos permitirá gerar renda de 2 a 3 bilhões de dólares".