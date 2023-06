Tierra del Fuego, a província mais jovem da Argentina, que inclui a Antártica e as Ilhas Malvinas, completa 32 anos

Tierra del Fuego (Patagônia)

Embora o primeiro projeto de provincialização de Tierra del Fuego tenha sido em 1954, foi o ex-presidente Raúl Alfonsín quem anunciou as medidas para iniciar esse processo, durante uma visita a Ushuaia em 1984. O projeto legislativo foi apresentado em 1986, embora tenha permanecido em debate por vários anos no Congresso, devido a diferentes posições quanto aos limites geográficos da nova província, particularmente pela jurisdição das Malvinas e da Antártida.Em dezembro de 1990, as autoridades de Tierra del Fuego convocaram a eleição dos Convencionais que redigiram o texto da Constituição da província de Tierra del Fuego, sancionada em 17 de maio de 1991 e empossada em 1º de junho, data que foi estabelecida como o Dia da Província por uma lei de 1992.De acordo com os dados do censo nacional de 2022, a Tierra del Fuego tem atualmente 190.641 habitantes, dos quais 94.438 são homens (49,76%), 95.168 são mulheres (50,15%) e 171 são pessoas não binárias.Apesar do significativo crescimento populacional fomentado pela lei de promoção económica e fiscal, e um sub-regime de promoção industrial, continua sendo a província com a menor população do país.