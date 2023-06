Após reunião com Dilma Rousseff pelo Brics, ministro da Economia argentino encerrou visita a Xangai e viajou para Pequim

O ministro da Economia, Sergio Massa

Enquanto isso, após sua chegada a Pequim, Massa manteve reuniões com autoridades do governo chinês para dialogar sobre o vínculo econômico entre os dois países e, sobretudo, aprofundar nas prioridades da Argentina, como a abertura de novos mercados para as exportações e maior aproveitamento da moeda chinesa yuan no comércio bilateral.Na primeira reunião, realizada na sede do Ministério do Comércio, Massa conversou com o chefe do ministério, Wang Wentao, sobre as transações comerciais entre os dois países: uma das funções daquele ministério, que faz parte do Conselho de Estado da China, é projetar e monitorar a aplicação dos regulamentos de exportação e importação.A agenda de reuniões continuou com a visita do chefe do Palácio das Finanças ao Ministério das Relações Exteriores, onde foi recebido por Qiu Xiaoqui, representante especial do Ministério para Assuntos Latino-Americanos, diplomata com conhecimento da região, pois foi embaixador no Brasil, México e Bolívia.Depois disso, Massa visitou o Eximbank (Banco da China para exportação e importação), uma das entidades financeiras do gigante asiático especializada na promoção do comércio exterior e cuja função central é promover a exportação de produtos e serviços da China ao redor do planeta.