A argentina Celeste Saulo foi eleita máxima autoridade da Organização Meteorológica Mundial

A argentina Celeste Saulo

A cientista argentina torna-se assim a primeira mulher da história a ocupar a Secretaria-Geral e também a primeira pessoa da América Latina, o que coloca o país e a região em um novo papel estratégico. A candidatura de Saulo havia sido promovida pelo governo argentino em junho do ano passado.“Nestes tempos em que as desigualdades e as mudanças climáticas são as maiores ameaças globais, a OMM deve contribuir para fortalecer os serviços meteorológicos e hidrológicos para proteger as populações e suas economias, fornecendo serviços rápidos e eficazes e sistemas de alerta precoce, disse Saulo após sua eleição.Saulo, de 59 anos, dirige o SMN desde 2014 e assumirá as funções de secretária-geral da OMM em 1° de janeiro de 2024, substituindo o finlandês Petteri Taalas, informou a organização em comunicado. Esta entidade que depende das Nações Unidas têm um papel fundamental na vigilância e na antecipação dos efeitos das mudanças climáticas.A eleição de Saulo, que ocupa a vice-presidência da OMM, foi celebrada pelo presidente argentino, Alberto Fernández, o qual destacou que, com a sua nomeação, "a ciência argentina continua a ser reconhecida no mundo" e destacou ainda que se tornará "a primeira mulher a liderar esta agência das Nações Unidas, chave na luta contra as mudanças climáticas".