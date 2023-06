Duas exposições fotográficas e de cartazes pelos 40 anos de democracia na Argentina são inauguradas

Centro Cultural Kirchner (CCK)

“Sistemas de representação. Fotografia e democracia 1983-2023”, a exposição de projetos fotográficos que nos permitem revisitar o nosso passado recente e compreender o presente, inaugura em 7 de junho na sala 607 do sexto andar do CCK.O CCK informou que a exposição "propõe uma viagem por estes quarenta anos através de obras que giram em torno de diferentes situações políticas e sociais que aconteceram no país: reivindicações pelos desaparecidos, as Mães e Avós da Plaza de Mayo, a guerra das Malvinas, o retorno à democracia, o governo do presidente Alfonsín, os desempregados, o crescimento do neoliberalismo e suas consequências para o povo argentino, a crise de 2001, o atentado contra a AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina) e a pandemia".Enquanto isso, a Universidade Di Tella exibe "A Argentina escolhe: A campanha eleitoral de 1983 em cartazes" que convida os visitantes a reviver a campanha eleitoral de 1983 por meio de uma exposição de cartazes, folhetos e anúncios audiovisuais, com curadoria de Geraldine Davies Lenoble e Manuel Mera.As visitas guiadas serão realizadas nos sábados 3 e 10 de junho, entre as 11h e às 16h, no Campus Di Tella, localizado na Avenida Figueroa Alcorta 7350, na cidade de Buenos Aires.