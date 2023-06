Reconhecido grupo de punk Peter and The Test Tube Babies se apresenta pela primeira vez na Argentina

Peter and the Test Tube Babies

Surgido na primeira cena punk britânica e estreando na Argentina, Peter and The Test Tube Babies é uma banda formada em 1978 pelo guitarrista Del Strangefish e pelo cantor Peter Bywaters, que desde então nunca mais se separaram ou pararam de tocar (atualmente acompanhados por Nick Abnett na baixo, e Sam Fuller na bateria).A banda ganhou as manchetes em 2017, quando seu líder foi impedido de entrar nos Estados Unidos, depois de usar uma peruca parodiando o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante um show da banda em Berlim, Alemanha. No entanto, a gravadora do grupo disse que o motivo da recusa foi devido a um problema com seus papéis de imigração, encerrando o problema.O conjunto histórico será precedido pelo grupo argentino Nenes de Mamá, formado no início de 2017 por músicos que já haviam tocado juntos no The Callmetomorrows, com o qual abriram para bandas internacionais como Lagwagon em 1999 e All em 2002.