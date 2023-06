Novo regime comercial com a China para usar o Yuan sem intermediação é anunciado

O ministro da Economia, Sergio Massa

O ministro Massa realizou estes anúncios depois de participar de uma reunião com as autoridades da mineradora Tsingshan Holding Group -o maior produtor de aço inoxidável do mundo- na sede da empresa em Wenzhou, China, na viagem oficial realizada pelo país asiático.A decisão antecipada por Massa adicionará um incentivo às exportações em yuan e contribuirá para a estratégia global de 'desdolarizar' essas operações, mas também terá um impacto na proteção dos dólares do BCRA ao evitar operações fraudulentas que acabaram "roubando as reservas do Banco Central”, como alertam em Economia.Essas operações ilegais geralmente são realizadas por meio de triangulações para o Uruguai e ao estado norte-americano da Flórida, e resultam em um claro calote para o estado argentino: o exemplo mais recente é a denúncia de manobras fraudulentas apresentada contra a fintech uruguaia D-Local.O anúncio da reforma do regime que regula os investimentos e operações do exterior foi tornado público à noite, após um dia em que o próprio Massa se reuniu com três empresas mineradoras chinesas com interesses no lítio das províncias de Salta e Jujuy, e as empresas ratificaram os planos de investimento.