Chega a Buenos Aires exposição que percorre 80 anos da história da gravura brasileira

Embaixada do Brasil em Buenos Aires

"A tradição da gravura no Brasil- A viagem interminável", é o título do texto escolhido pelo curador da mostra e artista plástico brasileiro Luiz Dolino (Rio de Janeiro, 1945) para falar sobre a exposição que ocupará o Palácio Pereda, sede da Embaixada do Brasil na Argentina, e que será inaugurada na sexta-feira com a Ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.Estas mais de 80 obras que abrangem o período de 1940 a 2022 e que podem ser vistas até julho pertencem à coleção da conhecida editora de arte Papel Assinado, “a editora mais antiga do nosso país”, como diz Dolino, que com os seus mais de 30 anos possui obras impressas "dos mais importantes artistas brasileiros que se destacaram nos últimos 100 anos".A exposição apresenta não só uma diversidade de artistas como também diferentes técnicas de gravura que vão de xilografia até as novas técnicas digitais, passando pelas técnicas calcográficas, litográficas, serigráficas e técnicas aditivas.A exposição, que conta com o apoio do Itamaraty, pode ser visitada de 3 de junho a 27 de julho, de quintas a domingos, das 13h às 20h, no Espaço Cultural do Palacio Pereda (Arroyo 1142, Cidade de Buenos Aires), com entrada gratuita.