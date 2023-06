Governo argentino atualiza protocolo para interrupção da gravidez e autoriza venda de anticoncepcionais de emergência sem receita médica

A ministra da Saúde, Carla Vizzotti

A Ministra da Saúde, Carla Vizzotti, assinou as duas resoluções no âmbito do Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres, que é celebrado todos os 28 de maio, e as normas estabelecidas na Lei Nacional 27.610 que regulamenta o acesso à interrupção voluntária e legal da gravidez, atendimento pós-aborto e a Lei Nacional 25.673 sobre Saúde Sexual e Reprodutiva.A nova edição do "Protocolo para o Atendimento Integral às Pessoas com Direito à Interrupção Voluntária e Legal da Gravidez (IVE/ILE)" busca garantir a qualidade das práticas e a disponibilidade dos melhores padrões de atendimento em todo o país, ao mesmo tempo em que atualiza o texto de acordo com as “Diretrizes 2022 da Organização Mundial da Saúde (OMS)”.Por sua vez, a nova regulamentação permite a disponibilização de Anticoncepcionais Hormonais de Emergência (AHE), que a partir de agora será possível adquirir nas frmácias, sem necessidade de receita médica.A pasta da Saúde destacou que os AHE constituem um suporte de urgência e seguro com mais de 90% de eficácia se for tomado nas primeiras 12 horas após a relação sexual sem proteção, se o contraceptivo falhou ou se foi usado de forma inadequada, ou se o referido saiu do lugar ou quebrou, ou depois de uma relação sexual forçada.