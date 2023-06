Dez vinícolas da Quebrada de Humahuaca se únem para exposição e degustação de vinhos

Purmamarca, Jujuy (norte)

O evento acontecerá no próximo sábado, centrado no hotel El Manantial del Silencio, em Purmamarca, com palestras sobre os vinhos Quebradenhos. Além disso, cada vinícola participante oferecerá uma degustação de vinhos de altíssima altitude acompanhada de um brunch andino."Todas as vinícolas de La Quebrada se uniram para realizar esta proposta que permitirá visitar cada uma das adegas e depois participar do salão dos vinhos em Purmamarca", explicou o secretário provincial de Turismo, Diego Valdecantos.As diversas atividades propostas no âmbito da “BQH Wine Tasting” têm um custo, e no caso de visitas às adegas as reservas são feitas em cada estabelecimento. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Passline ou nos pontos de venda do Restaurante Viracocha e Market Manzur.As vinícolas participantes são Amanecer Andino, Fernando Dupont, Don Milagro Cruz, Huichaira Vineyardas, El-Bayeh, Santa Rosa de Lima, Viñas del Perchel, Kindgard, Tukma e Finca Incahuasi.