Argentina estabelece regras e procedimentos para intercâmbio de informações fiscais com os EUA

O chefe da Administração Federal da Receita Pública (AFIP), Carlos Castagneto

Trata-se de uma nova etapa do chamado Acordo FATCA (Lei de Cumprimento Fiscal de Contas Estrangeiras), assinado em dezembro passado pelo ministro da Economia, Sergio Massa, por meio do qual foi acertado o intercâmbio de algumas informações sobre Contas Declaradas nos Estados Unidos e na Argentina, automaticamente.Com a recente assinatura, Castagneto e Paz estabeleceram as regras e procedimentos necessários para cumprir as obrigações do intercâmbio e implementar certas disposições do referido Acordo Intergovernamental sobre o registro de Instituições Financeiras Argentinas perante o IRS, bem como a incorporação das referidas à lista de Instituições Financeiras Estrangeiras da entidade fiscal norte-americana.Ao mesmo tempo, foram estabelecidos os formatos nos quais as informações serão trocadas, os prazos e o modo de transmissão das informações, a obrigação de notificar se o processamento da transmissão de dados pôde ser realizado ou houve algum erro, e as disposições relativas à confidencialidade dos dados, entre outras questões, detalhou a AFIP em nota.