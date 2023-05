Argentina acerta com empresas chinesas o desembolso de US$ 924 milhões que serão adicionados às reservas

O ministro da Economia, Sergio Massa, na China

"Estamos lutando para as coisas que têm a ver com o dia a dia da Argentina, mas que também ajudarão o próximo governo e as próximas gerações", disse Massa, comentando que "é importante acertar coisas que são úteis para o presente, mas também é importante buscar estratégias para o desenvolvimento”.Com os novos projetos de investimentos vinculados com Aysa e com a energia elétrica, somados ao desembolso dos US$ 524 milhões restantes para concluir o que a construtora chinesa havia se comprometido nas barragens de Santa Cruz, a expectativa da pasta da Economia é fortalecer as reservas dentro de um período de aproximadamente um mês e meio.“Hoje é um bom dia porque estamos avançando não só nos desembolsos que no curto prazo aliviam nossas reservas, mas também no longo prazo eles consertam a eletricidade para oito milhões de pessoas, água e esgoto para 1.600.000 pessoas, que resolvem a questão da geração elétrica, da geração de energias renováveis e que nos permitem gerar mais concorrência para o segundo trecho do Gasoduto", acrescentou Massa.Nessa reunião, Massa estava acompanhado pelo deputado Máximo Kirchner e também por vários funcionários de sua equipe, entre eles a secretária de Energia, Flavia Royon; o Secretário para Assuntos Econômicos e Financeiros Internacionais, Marco Lavagna; o subsecretário de Relações Financeiras Internacionais para o Desenvolvimento, Leandro Gorgal; e o chefe da Enarsa, Agustín Gerez.