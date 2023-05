Mercado de Indústrias Culturais volta a Buenos Aires com o Brasil como convidado de honra

O Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (MICA) no Centro Cultural Kirchner (CCK)

Em sua edição de 2023, o MICA receberá mais de 200 compradores internacionais e cerca de 400 das províncias argentinas, que se conectarão e trocarão informações e produtos com milhares de produtores de bens e serviços culturais.Este ano, pela primeira vez, o MICA se expandirá por toda a cidade de Buenos Aires, com 15 espaços onde os compradores poderão encontrar mais de 350 exposições de cada um dos 15 setores que conformam este mercado: Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Design , Editorial, Folclore, Gastronomia, Hip Hop, Infâncias, Música, Música Acadêmica, Tango, Teatro e Videogames.O show de abertura no Auditório Nacional do CCK será feito por Emicida, cantor e produtor musical brasileiro de Rap e Hip Hop, considerado uma das referências da música contemporânea do Brasil; enquanto o encerramento, no próximo domingo, estará comandado pelos artistas brasileiros Lenine e Luedji Luna e da argentina Zoe Gotusso e Acru.A programação completa pode ser encontrada no site https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/05/programa_mica_0.pdf; e inclui propostas produzidas pelo programa IncubaR, o Mercado de Artesanatos Tradicionais e Inovadores Argentinos (Matria) e o Mercado de Cooperativismo e Culturas Autogestionadas Argentinas (MARCA).