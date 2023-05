Cordeiros, mariscos, trutas, chocolates e bolos, a marca gastronômica da Patagônia

O tradicional cordeiro patagônico

Río Negro tem uma notável variedade de tradições em sua extensão e em sua costa Las Grutas e La Rinconada se destacam pela pesca do dia e os mariscos, que saem com massas, caçarolas e marinadas, entre as quais se destaca o polvo.Em San Carlos de Bariloche, além dos emblemáticos chocolates e defumados, que são compras habituais dos visitantes, Jorge Rubén "el Gringo" Nielsen Goye, da colônia suíça local, encanta moradores e turistas com o curanto, que seus avós traziam depois de viver alguns anos na região chilena de Temuco.Em Neuquén, os restaurantes dos centros turísticos de montanha como Villa La Angostura, San Martín de los Andes e Villa Traful oferecem pratos com produtos locais como cordeiro, truta, veado e frutas silvestres, para a elaboração de receitas típicas da região, que são o resultado da contribuição dos pioneiros europeus.