River empatou com Vélez, mas ainda aumenta a vantagem na liderança do torneio

Sarmiento-Newell's; Arsenal-Boca Jrs; Estudiantes-Barracas Central; Tigre-Talleres; Argentinos Jrs.-Platense; Belgrano-Vélez; River-Defensa y Justicia; Rosario Central-Instituto; Central Córdoba-Huracán; Racing-Banfield; Unión-Gimnasia; San Lorenzo-Colón; Lanús-Atlético Tucumán; Godoy Cruz-Independiente.

Com este resultado, o River soma 41 pontos, seguido do San Lorenzo com 35, Talleres de Córdoba com 34; Estudiantes com 32 e Defensa y Justicia e Rosario Central com 30, quando faltam nove rodadas para o final da competição.A tabela geral (anual) define as classificações para as competições internacionais de 2024, tanto para a Copa Libertadores quanto para a Sul-Americana: do primeiro ao terceiro lugar classificarão para a Copa Libertadores (os campeões da Liga, da Copa da Liga e do Copa Argentina) e de quarto ao nono para a Sul-Americana.Por sua vez, o Boca conseguiu uma vitória cara em seu estádio La Bombonera contra o Tigre, por 1 a 0, apesar de ter criado inúmeras situações de gol e dominado confortavelmente a partida.Em outras partidas, o Racing empatou em 1 a 1 como visitante com o Defensa y Justicia, enquanto o Independiente fez o mesmo em casa contra o Lanús. Além disso, o Rosario Central perdeu por 2 a 0 na visita ao Banfield e o Newell's venceu por 2 a 0 em casa contra o Godoy Cruz de Mendoza.Resultados (Rodada 18°):Atlético Tucumán 1-0 Arsenal; Gimnasia (La Plata) 0-0 Sarmiento (Junín); Platense 1-0 Belgrano (Córdoba); Independiente 1-1 Lanús; Barracas Central 1-0 San Lorenzo; Defensa y Justicia 1-1 Racing; Talleres (Córdoba) 1-0 Argentinos Jrs.; Boca Juniors 1-0 Tigre; Newell's (Rosario) 2-0 Godoy Cruz (Mendoza); Colón (Santa Fe) 2-2 Central Córdoba (Santiago del Estero); Huracán 0-1 Unión (Santa Fe); Banfield 2-0 Rosario Central; Instituto 0-0 Estudiantes (La Plata); Vélez 2-2 River Plate.Posições:River 41 pontos; San Lorenzo 35; Talleres 34; Estudiantes 32; Defensa y Justicia e Rosario Central 30; Lanús 29; Belgrano 28; Boca Juniors 27; Newell's e Godoy Cruz 26; Sarmiento 24; Argentinos Juniors e Platense 23; Tigre, Barracas Central e Gimnasia 22; Instituto 21; Central Córdoba 20; Colón e Racing 19; Vélez, Independiente; Huracán, Atlético Tucumán e Banfield 18; Unión 15; Arsenal 14.Próxima data (Rodada 19°):