Segundo empresários, a produção industrial na Argentina cresceu 4,1% na comparação anual de março

A produção industrial na Argentina cresceu 4,1% na comparação anual

A evolução é superior à informada em 9 de maio pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), que em seu Índice de Produção Industrial de Manufatura apresentou altas de 3,1% e 2,6%, respectivamente.“Com esses dados, o primeiro trimestre fechou com alta anual de 5%, em parte devido à baixa base de comparação pela terceira onda da Covid”, afirmou a UIA, na comparação sem sazonalidade do primeiro trimestre de 2023 com o quarto e último de 2022.Por sua vez, em comparação com o quarto trimestre de 2022, o aumento foi de 2,3%, impulsionado pelo bom desempenho do setor automotivo, ao ponto que, se excluído, o aumento seria reduzido para 2% ano-a-ano e 0,8% trimestral sem sazonalidade. Também houve aumento no setor de eletrônicos de 37,4%, puxado principalmente pela produção de celulares.Quanto ao índice de difusão industrial, a UIA especificou que sete dos 12 setores e 69% dos subsetores encerraram o mês com variações positivas, enquanto a utilização da capacidade instalada atingiu 67,5%, com alta de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.