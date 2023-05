Atividade econômica cresceu 1,3% em março na Argentina

Atividade econômica cresceu 1,3% em março

Assim, no primeiro trimestre do ano, o Estimador Mensal da Atividade Económica (EMAE) registou um aumento de 1,5% face ao mesmo período do ano anterior.Durante o mês de março, 12 setores de atividade que compõem o EMAE registaram aumentos interanuais, entre os quais se destacam a Eletricidade, Gás e Água, com 13,6%; e Exploração de minas e pedreiras, com 12,1%.Em março último, a atividade industrial registrou alta de 3,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a construção civil avançou 1,2% no mesmo período, segundo dados do INDEC. Além disso, a atividade manufatureira em março ficou 3,4% acima de fevereiro passado, enquanto a construção civil subiu 3,5%, informou a entidade.O nível de atividade econômica previsto para o corrente ano é de 2%, com base nas previsões formuladas na Lei do Orçamento de 2023. Mas devido à forte seca que afetou fortemente o setor agrícola, as projeções em torno da evolução do PIB começaram a ser reformuladas pelos consultores e entidades multilaterais.