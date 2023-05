Buenos Aires, no topo das cidades da América no segmento de turismo de reuniões

Além disso, “a capital nacional mais uma vez ficou em primeiro lugar na América Latina pelo 13º ano consecutivo e foi a 18ª cidade com mais eventos ICCA no mundo, tornando-se a única do continente americano no top 20 globalmente”, foi destacado por meio de nota divulgada pelo referido órgão.Das reuniões realizadas durante 2022 na Cidade de Buenos Aires, 79% foram presenciais, enquanto as 21% restantes foram realizadas de forma híbrida. Vale ressaltar que é o primeiro ano após a pandemia em que a maioria dos eventos do ICCA ocorreram de forma presencial.Durante o ano de 2022, mais de 163.000 turistas de negócios chegaram à cidade, sendo o Brasil o mercado que mais contribuiu com visitantes (25%), seguido pelo Chile (17%) e o Uruguai (8%). Além disso, a média destes turistas é de 5,2 noites, sendo que 47% dos visitantes se hospedam em hotéis de 4 estrelas, 15% em hotéis de 3 estrelas e 13% em hotéis de 5 estrelas.Quanto ao perfil do turista internacional de negócios que vem à cidade, 46% complementam a visita com atividades noturnas, 34% assistem a espetáculos de tango, 32% fazem city tour e 28% visitam museus. Também, segundo a pesquisa realizada pelo Observatório Turístico Entur, 97% afirmaram que voltariam à Cidade.