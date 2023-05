"Estamos orgulhosos das empresas do Estado de alta tecnologia que competem no mundo", afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

O Chefe de Estado liderou a abertura do 6º Congresso Latsat, espaço que reúne líderes da indústria de satélites e de conectividade da América Latina, que acontece em Buenos Aires, e elogiou o trabalho das empresas tecnológicas do Estado como Arsat e Invap."A Argentina é um dos poucos países do mundo que constrói satélites e a Arsat já construiu dois. Em plena pandemia, colocamos outro, o Saocom, para saber quando o clima pode nos causar uma seca, para poder lidar com isso", disse, acrescentando que este tipo de ações devem ser "mostradas com orgulho", enfatizando que são possíveis graças à presença do Estado."A Argentina investiu bilhões de dólares para a maior rede de fibra óptica da América Latina. Se o Estado não fizer isso, não é um negócio para muitos. Temos orgulho das empresas do Estado de alta tecnologia que competem no mundo, que posicionam a Argentina em um lugar privilegiado no mundo", acrescentou.O encontro, organizado pela Euroconsult com o apoio da Arsat, é “uma oportunidade para nos reunirmos, estabelecer contatos, compartilhar experiências e planejar o desenvolvimento do setor espacial na América Latina”, refere o comunicado.