Produção de aço bruto cresceu 21,2% em abril na comparação anual e 4,1% em relação a março

Produção de aço bruto cresceu 21,2% interanual em abril

No quarto mês deste ano foram produzidas 429.900 toneladas, enquanto em março passado haviam atingido 412.800 toneladas. Por sua vez, os produtos laminados registraram alta de 1,3% no mesmo período, com 402 mil toneladas contra 397 mil toneladas no mês anterior.Em abril, o setor de energia se manteve firme e com boas perspectivas de curto e médio prazo; enquanto no mercado de consumo de massa, os despachos para fabricantes de eletrodomésticos e embalagens, latas e aerossóis mantiveram o patamar.De acordo com o relatório da câmara que reúne as empresas siderúrgicas, no quarto mês do ano o setor da construção começou a dar sinais de enfraquecimento, em um contexto no qual prosseguem as atividades relacionadas com a autoconstrução, as ampliações e as obras nos municípios.