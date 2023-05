O matemático argentino Luis Caffarelli recebeu o Prêmio Abel em Oslo

O matemático argentino Luis Caffarelli recebeu o Prêmio Abel

Caffarelli, nascido em Buenos Aires em 1948 e atual professor da Universidade do Texas (Estados Unidos), foi premiado durante cerimônia na Universidade de Oslo da qual participaram a diretora da Academia, Lise Øvreås, e o presidente do Comitê do Prêmio Abel, Helge Holden, bem como o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, Daniel Filmus."É um profundo reconhecimento e sou muito grato à Academia e ao Comitê", afirmou Caffarelli ao receber o Prêmio na Aula Magna da casa de estudos. O Prêmio Abel foi instituído pelo Parlamento em 2002 e inclui 7,5 milhões de coroas norueguesas (cerca de US $700.000).Caffarelli, pesquisador correspondente do Conicet, doutorou-se na Universidade de Buenos Aires em 1972 com uma tese sobre polinômios, e já recebeu outras distinções internacionais como o prêmio Rolf Schock 2005, o prêmio Steele 2009 pelo conjunto da obra concedido pela Sociedade Matemática Americana, o Prêmio Wolf 2012, a Medalha Solomon Lefschetz 2013 e o Prêmio Shaw 2018.