A coreana Samsung volta a produzir notebooks na Argentina

Samsung volta a produzir notebooks na Argentina

Romero detalhou que a fábrica que a Mirgor - parceira da Samsung - possui na localidade de Garín (40 quilômetros ao norte da cidade de Buenos Aires) produzirá cinco modelos de notebooks da família Galaxy Book 3, que terão processadores de 13ª geração, gerando em uma primeira fase cerca de 50 novos postos de trabalho.“A produção nacional garante o abastecimento semanal, a marca vê que o produto está com o preço correto, e pode impulsionar iniciativas de pós-venda; uma vez que você tem o supply (suprimento) constante, muda bastante”, disse Romero.A Argentina era tradicionalmente uma forte produtora de computadores de mesa e notebooks, com fábricas em diferentes partes do país até que, em 2017, o governo de Mauricio Macri baixou a zero a taxa de importação de produtos acabados, o que levou ao fechamento de fábricas e perda de empregos.O atual governo, liderado pelo presidente Alberto Fernández, elevou de 0% para 8% e 16% a tarifa paga por computadores acabados e outros equipamentos tecnológicos quando entram no mercado local. Romero destacou que “essa decisão reforçou as intenções de lançamento” de notebooks produzidos no país.