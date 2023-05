Política

23-05-2023 11:22 - POLlTICA

"No dia 10 de dezembro será uma ou um dos nossos quem vai me suceder", disse o presidente Alberto Fernández

O presidente argentino, Alberto Fernández, apelou a "não entregar o poder" aos que "dizem barbaridades e abusam da liberdade de imprensa". Também defendeu as economias populares e um "modelo de país industrializado como aquele com que Juan Perón sonhou alguma vez", afirmando que será alguém do governista Frente de Todos (FdT) que o sucederá no cargo.