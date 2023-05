Nota de 2.000 pesos entrou em circulação na Argentina

"A nova cédula distingue-se por apresentar tons de cinza escuro e rosa como cores predominantes, com os retratos de Grierson e Carrillo no anverso, enquanto no reverso está representado o edifício do Instituto Nacional de Microbiologia Dr. Carlos G. Malbrán, em homenagem à ciência e à saúde pública na Argentina", destacou o BCRA em comunicado.A nota comemorativa de 2.000 pesos, conforme informado pela entidade, possui rígidas medidas de segurança, incluindo a marca d'água que reproduz as imagens de Carrillo e Grierson e a tinta com variabilidade óptica que muda de cor, com um efeito tridimensional dinâmico.Além disso, apresenta microimpressões, imagem latente, motivo de complementação frente-verso e tintas magnéticas, infravermelhas e luminescentes. Para pessoas com cegueira, incorporou um novo código de identificação com relevo tátil.Os fundamentos da nova nota de 2 mil residem no fato de que "a forma como as pessoas efetuam pagamentos em nosso país vem passando por uma importante mudança para uma maior utilização dos meios eletrônicos, processo que tem sido fortemente promovido pelo BCRA através de medidas e programas inovadores e de grande impacto, como Transferências 3.0".