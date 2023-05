Bariloche está pronta para o turismo de inverno, com o Cerro Catedral "no seu melhor momento histórico"

Bariloche está pronta para o turismo de inverno

"Sabemos que este inverno será de alta demanda, e então, Bariloche e todos os produtos de neve ao redor de Bariloche, incluindo a localidade de Bolsón, estão se preparando para isso", disse Cannestraci.Neste inverno, a cidade patagônica concentrará um grande volume de turistas nacionais e estrangeiros, “com níveis de reservas muito bons, compromissos de voos muito bons, com mais de quarenta voos diários no pico da temporada”, informou o funcionário.Sobre o Cerro Catedral, o ministro destacou que "este ano tem várias novidades relacionadas com a atualização como centro de esqui, em relação às obras previstas em seu Plano Diretor de Desenvolvimento, com intervenções no que refere à ampliação de pistas, à neve artificial e aos meios de elevação”.