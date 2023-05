Blur retorna à Argentina para a segunda edição local do Festival Primavera Sound

Blur retorna à Argentina

Em um breve comunicado divulgado pelo festival nascido em Barcelona há mais de duas décadas, foi informado que o Blur é o primeiro grupo confirmado para a edição portenha, embora ainda não tenha sido confirmado para qual dos dois dias do festival.A última vez que a banda formada por Albarn, o guitarrista Graham Coxon, o baixista Alex James e o baterista Dave Rowntree pisaram em solo argentino foi em 2015, quando se apresentaram no centro de exposições Tecnópolis, na cidade de Buenos Aires.Na semana passada, o grupo anunciou o lançamento de "The Ballad of Darren", seu primeiro disco em oito anos, que estará à venda no próximo dia 21 de julho e terá 10 músicas. O último álbum do quarteto londrino foi "The Magic Whip", de 2015.