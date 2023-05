Indicador de consumo aumentou 1,5% na comparação anual em abril na Argentina e atingiu níveis pré-pandemia, segundo a câmara empresarial

Indicador de consumo aumentou 1,5% na comparação anual

Isso "posiciona o consumo das famílias em um nível semelhante ao observado no mesmo mês de 2019 e 5% abaixo do observado em 2018", detalharam da Câmara.Desta forma, em termos dessazonalizados, a série marcou um quarto aumento consecutivo, “embora deva ser notado que o ajustamento sazonal para o mês de março e abril é afetado pela quarentena iniciada durante esse mês de 2020”, indicaram.Além disso, do CAC explicaram que "longe do crescimento de dois dígitos observado durante praticamente todo o período pós-pandemia, os dados mais recentes mostram um avanço de apenas 1,5% e tudo parece indicar que números negativos serão observados em maio".