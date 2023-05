A cidade de La Plata prepara uma colorida Fan Fest para domingo, antes do início da Copa do Mundo Sub-20

Plaza Moreno de La Plata (Província de Buenos Aires)

A Fan Fest acontecerá a partir do meio-dia na Praça localizada nas ruas 13 com a 54, em frente à Catedral da cidade, com um corredor gastronômico no qual as diversas comunidades montarão food trucks com comidas típicas ligadas aos países que disputam a competição.La Plata será a sede do maior número de partidas do torneio, com um total de 18 partidas no Estádio Diego Armando Maradona que incluem as equipes principais, além das semifinais e da grande final.A Copa do Mundo Sub-20 começará no sábado, dia 20, com um total de 504 jogadores de futebol de 24 seleções juvenis representando as seis confederações de futebol que disputarão 52 jogos em quatro sedes designadas: o Estádio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, o Estadio Bicentenario de San Juan, o Malvinas Argentinas de Mendoza e o Diego Armando Maradona de La Plata.A Argentina, local da XIII edição em 2001, foi proposta para sediar a Copa do Mundo depois que a FIFA retirou o direito de organização da Indonésia em 29 de março devido a um conflito político.