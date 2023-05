Começa em Bariloche o Fórum Global de Hidrogênio Verde

Fórum Global de Hidrogênio Verde em Bariloche

Durante o evento, serão analisados os grandes avanços da indústria no mundo, o potencial da América Latina como cenário de oportunidades para receber mais e novos investimentos, "e os projetos propostos na região e no resto do globo", foi informado.A abertura do evento está a cargo da governadora de Río Negro, Arabela Carreras, e contará com a participação do CEO da YPF, Pablo Iuliano; o Ministro da Ciência e Tecnologia da Nação, Daniel Filmus; e o diretor do Gabinete de Estudos de Geocriologia, Silvio Pastore.Entre os principais palestrantes estão também a diretora de Política Energética para a Comissão da União Européia, Cristina Lobillo Borrero; a secretária de Energia, Flavia Royon; o presidente da Green Hydrogen Organization, Malcolm Turnbull; embaixadores, empresas como YPF, Shell, Toyota, Banco Patagonia, CAF, Genneia e Abo Wind.A sessão de encerramento está marcada para sexta-feira, 19 de maio, com a presença do Ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero; da Governadora Carreras e de Jonas Moberg, CEO da Green Hydrogen Organization, conforme foi informado.