A Auditoria Geral da Nação aprovou o relatório que alerta sobre irregularidades no empréstimo do FMI à Argentina

O ex-presidente argentino Mauricio Macri

Durante a reunião, o auditor geral, Francisco Fernández -na qualidade de presidente da Comissão de Supervisão da Dívida Pública- explicou as "principais constatações do relatório" e a importância desta auditoria por ser a primeira realizada sobre um empréstimo do FMI.“O acordo assinado, de quase 57 bilhões de dólares, acabou sendo o mais importante da história da Argentina e também da história do FMI, representando 127 vezes a capacidade de endividamento de nosso país”, lembrou Fernández.Conforme informado pela auditoria, entre as principais constatações, destacam-se "importantes inadimplências regulatórias, como a falta de autorização do endividamento, a omissão na aplicação dos processos específicos para empréstimos multilaterais, a inexistência de parecer do BCRA (Banco Central) sobre o impacto da operação no balanço de pagamentos e a assinatura do Acordo por funcionários sem poderes legais para fazê-lo."Além disso, foi alertado sobre “a falta de intervenções técnicas adequadas para avaliar os custos e riscos da operação, a inexistência de parecer da Unidade de Auditoria Interna, bem como a falta de assessoramento jurídico oportuno e eficaz, destacando principalmente a omissão da atuação do Ministério das Finanças, a quem cabia especificamente a gestão da dívida pública".