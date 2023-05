Argentina aposta no desenvolvimento do turismo chinês para promover entrada de divisas

Argentina aposta no desenvolvimento do turismo chinês

“O desenvolvimento do turismo chinês na Argentina é um dos vetores estratégicos para resolver nosso problema de entrada de divisas”, disse Vaca Narvaja em comunicado, após reunião com o governador da província de Hainan, Liu Xiaoming, na cidade de Haikou, para dialogar sobre as possibilidades de cooperação em comércio, esportes e turismo.Hainan é uma ilha estratégica para o Cinturão e Rota da Seda, com mais de 10 milhões de habitantes, que registrou recentemente um crescimento anual de 10% e 64% de investimento estrangeiro.“O público chinês tem preferência por destinos naturais e, nesse contexto, a Argentina tem um enorme potencial de desenvolvimento. A Argentina é o primeiro país sul-americano autorizado pela China para receber seus turistas no âmbito de um programa piloto que apresentou para relançar o turismo global”, sublinhou o funcionário.Vaca Narvaja considerou que se avançarmos "rapidamente nestes três eixos de trabalho - voo, vistos e pagamento eletrônico - é possível atrair rapidamente 500.000 turistas chineses, o que implicaria uma forte entrada de divisas" para a Argentina.