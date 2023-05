Reabilitação do gasoduto transandino entre Chile e Argentina é destacada

A secretária de Energia da Argentina, Flavia Royon

Nesse sentido, contextualizou que a Argentina retoma a exportação de petróleo bruto para o Chile após 17 anos sem embarques, com o bombeamento de petróleo bruto de Vaca Muerta que a empresa YPF realizará através do Oleoduto Trasandino, e garante que é "uma obra estratégica e mais um exemplo do caminho que está sendo percorrido no desenvolvimento de Vaca Muerta: não só ter muito mais gás para os argentinos, mas também tem mais gás para exportar”.Da mesma forma, Royon destacou que “neste processo de desenvolvimento temos 365 dias ininterruptos de exportação de gás para o Chile e também de exportação de petróleo bruto. As refinarias argentinas estão totalmente abastecidas e isso permite a exportação de petróleo”, afirmou.“Este é o caminho que seguirá o setor de energia, que contribuirá para a geração de divisas para o nosso país, conforme proposto pelo ministro (da Economia) Sergio Massa, e em particular Vaca Muerta, onde todos os meses têm recordes de produção, tanto em gás quanto em petróleo”, concluiu.