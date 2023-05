Cristina Kirchner anunciou que não será candidata nas eleições gerais de outubro

A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner

Em comunicado que divulgou nas suas redes sociais, a vice-presidenta ratificou a posição que tinha manifestado em 6 de dezembro de 2022, quando alertou que não seria "candidata a nada", e acrescentou que a sua decisão naquele momento não foi "apressada ou produto do momento", mas sim "raciocinada e pensada". E apontou para o Supremo Tribunal de Justiça da Nação, argumentando que, caso concorra, existe a possibilidade de que os juízes deste tribunal a "banirem" e "eliminassem qualquer candidatura que possa aspirar, para deixar o peronismo em uma posição de absoluta fragilidade". Na carta apresentada ontem, a ex-presidenta afirmou que não será "uma mascote do poder por nenhuma candidatura" e destacou a importância de "privilegiar o projeto coletivo sobre a localização pessoal". Na extensa carta, Fernández de Kirchner avaliou que "a perda da democracia econômica começou em 2016, quando o recém-empossado governo de Cambiemos iniciou um brutal novo ciclo de endividamento externo que culminaria na volta do FMI por meio de um empréstimo inusitado, inédito e político, cujo objetivo era não só ajudar aquele 'governo amigo' a vencer as eleições, mas também permitir a retirada de fundos de investimentos especulativos em dólares". Por último, considerou que “desde 2016 o Partido Judiciário funciona como uma força-tarefa do partido Juntos por el Cambio (JxC) e dos grupos econômicos concentrados para produzir a eliminação de seus adversários políticos”.