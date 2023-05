"O peronismo tem condições de vencer em outubro", disse o ministro de Obras Públicas

O ministro de Obras Públicas da Argentina, Gabriel Katopodis

Após a vitória de líderes provinciais com bom relacionamento com o governo nacional, como Misiones (nordeste), La Rioja (noroeste), Salta (norte), Tierra del Fuego (extremo sul), La Pampa (centro-sul) e Río Negro (sul), Katopodis destacou que "as províncias estão se manifestando nas urnas e o trabalho feito com obras públicas também tem a ver com a vitória dos governadores e do peronismo nesses distritos".Por isso, o ex-prefeito da localidade de San Martín considerou, em diálogo com a AM 750, que "o peronismo está em condições de vencer em outubro" quando sejam realizadas as eleições presidenciais e legislativas gerais ao mesmo tempo em que pediu para que seja "garantido um grande acordo amplo do peronismo”.Faltando menos de 30 dias para o encerramento da apresentação de alianças e frentes, Katopodis afirmou que o partido governista tem que "garantir um grande acordo amplo do peronismo, de todos os setores para recriar novamente aquele espírito de 2019", quando o Frente de Todos voltou à vitória após derrotar o então presidente Mauricio Macri.“Existe um peronismo no partido Frente de Todos que entende o que temos que fazer para que a Argentina avance. E isso tem a ver com o que foi votado nas províncias”, remarcou.