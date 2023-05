Programas oficiais evitaram que 1 milhão de pessoas caíssem na pobreza na Argentina durante a pandemia

Durante a pandemia, "a maioria dos países conseguiu ampliar os programas existentes em todos os setores, mas especialmente na saúde e na proteção social. Por exemplo, a Argentina implementou ampliações do Programa Sumar para garantir o acesso dos desempregados ao sistema de saúde", destacou o relatório sobre os países que beneficiaram quase 1,4 bilhão de pessoas no período de 2020-21.Por outro lado, destacou-se "a expansão do programa Fomentar Emprego e as intervenções de proteção social que ajudaram a evitar que um milhão de pessoas caíssem na pobreza", enquanto o programa Progressar foi destacado como atenuante do impacto negativo nestas áreas como resultado da pandemia.No entanto, o Banco Mundial alertou que as taxas de vacinação e aprendizado de menores de 25 anos ainda não recuperaram os níveis pré-pandêmicos em várias regiões do mundo. Em particular, na Argentina, perdeu-se um ano de aulas que ainda não foi recuperado, e a taxa de vacinações essenciais, como contra o tétano, caiu 10% a mais que a média regional em 2020 e mal conseguiu se recuperar pela metade no final de 2021.Também foi indicado que na área de educação na Argentina, “o fechamento prolongado de escolas resultou em grandes perdas evidenciadas pela prova Aprender 2021, equivalente a quase um ano de aprendizado; ou seja, para cada mês em que a escola foi fechada, em média as crianças não aprenderam nada".Por outro lado, a entidade afirmou que houve "uma queda acentuada" no emprego juvenil, "especialmente pronunciada no início da pandemia na Argentina, com uma taxa de 11%, mas no final de 2021 o emprego juvenil se recuperou totalmente e até ultrapassou os níveis pré-pandêmicos", resgatou o relatório.