Um argentino ganhou o Indianapolis Prize, o "Nobel" da conservação animal

"Este prêmio é um tremendo reconhecimento ao trabalho de uma vida inteira; há anos me dedico a conservar os pinguins, pesquisá-los, e que uma organização internacional dessas características, com dois júris, tenha me escolhido é uma honra e valida que o que estamos fazendo está alinhado com as prioridades globais de conservação", disse García Borboroglu.García Borboroglu fundou a Global Penguin Society em 2009, da qual é atualmente presidente e com a qual protegeu 32 milhões de acres de habitat marinho e terrestre para pinguins.O cientista destacou que "precisando de mar e terra, os pinguins enfrentam ameaças sem precedentes que exigem mudanças em grande escala; através deste prêmio, esperamos inspirar e encorajar pessoas de todo o mundo a tomar medidas decisivas para proteger o meio ambiente; somente através de nossos esforços coletivos podemos garantir que nosso meio ambiente e sua vida selvagem possam prosperar."Estudou ciências biológicas na Universidade da Patagônia e concluiu seu doutorado em biologia na Universidade Nacional do Comahue, atualmente é pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (CONICET) e professor afiliado da Universidade de Washington e passou mais de três décadas estudando pinguins e liderando esforços de conservação em quatro continentes.