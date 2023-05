Uma descida aos horrores da humanidade: inauguram uma exposição antológica de León Ferrari

O percorrido "León Ferrari. Recorrências"

O Pavilhão de Exposições Temporárias do Museu abrigará desenhos, tintas, colagens, gravuras, objetos diversos, heliografias, planos, vídeos, maquetes e cerâmicas, todas as obras realizadas entre 1960 e 2011 que conformam um corpo na antológica exposição, a primeira que o Museu Nacional de Belas Artes dedica à Ferrari ao longo de três meses.Por outro lado, a coincidência com os 40 anos do retorno da democracia oferece um âmbito interessante para reler um artista que era “contra o autoritarismo” e a intolerância. Por sua vez, a grande retrospectiva dedicada ao artista no Centro Cultural Recoleta em 2004 permitiu aos curadores traçar um percurso curatorial diferente e transversal.Após sofrer o desaparecimento do seu filho Ariel nas mãos da última ditadura militar, o artista teve que se exilar com toda a família no Brasil, tema que ocupa um lugar central em várias de suas produções. Nesse período, destacam-se a obra “Nós não sabíamos, magnífica série conceptual com recortes de jornal” e o convite para ilustrar o “Nunca Mais” (1995).O percorrido "León Ferrari. Recorrências" pode ser visitado até 13 de agosto de 2023 na Av. del Libertador 1473, Cidade de Buenos Aires, de terça a sexta-feira, das 11h às 20h, e sábados e domingos, das 10h às 20h, com entrada livre e gratuita.