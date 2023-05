Tango: Mora Godoy apresentará seu show "20 anos de grandes sucessos" em Buenos Aires

A bailarina Mora Godoy

"20 anos - Grandes sucessos" será apresentado no dia 23 de maio às 20h30 no Teatro Gorriti ART Center do bairro de Palermo (Juan B. Justo 1617, Buenos Aires). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou digitalmente pelo site Alternativa Teatral.Godoy passou pelo Instituto Superior do Teatro Colón e foi definida pela imprensa francesa como "a criadora do tango do novo milênio", quando em 2013 ofereceu 30 apresentações com sala cheia de seu show "Chantecler" na renomada Sala Chatelet em Paris.Neste espetáculo, a artista apresentará um show que combina seus números mais aplaudidos com imagens que retratam os acontecimentos mais importantes de sua carreira."Quando entrei no tango, quebrei o padrão - disse Godoy em janeiro passado, quando o show estreou na cidade de Mar del Plata - nas roupas, nos desenhos de dança, nos tipos de coreografia. Fui a primeira mulher a montar sua própria companhia, fui muito rebelde e visionária e até hoje continuo me reinventando”.