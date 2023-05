Com Fan Fest, cardápios da Copa do Mundo e transportes gratuitos, a cidade de La Plata se prepara para o Mundial Sub 20

Estádio Diego Armando Maradona de La Plata

Com um total de 18 encontros, nos quais receberão as principais seleções do torneio (Brasil, Uruguai, Inglaterra e França, entre outros), o município de La Plata (província de Buenos Aires) informou que está preparando uma bateria de propostas para os turistas que visitarem a cidade, como também para as diversas coletividades dos países que jogarão naquela cidade e que atualmente residem na Argentina.Como parte dessas propostas, uma fan fest será instalada na Plaza Moreno da cidade, localizada na rua 12 entre 51 e 54, com telas gigantes, shows culturais e food trucks que oferecerão comidas elaboradas representativas das seleções que jogam na cidade.Ao mesmo tempo, haverá vans especialmente destinadas para buscar os visitantes nos hotéis e levá-los gratuitamente ao Estádio Diego Armando Maradona, da Avenida 32 com a 25.Além disso, serão instalados QR nos táxis com informação turística para que os visitantes que chegam à cidade possam percorrer vários espaços emblemáticos. Também incluirá dados relevantes sobre visitas guiadas, apresentações em teatros e centros culturais e jogos interativos.