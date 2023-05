Mais de 580 mil turistas estrangeiros entraram no país durante o mês de abril

Turistas estrangeiros em Bariloche

No total foram 585.323 turistas admitidos com uma despesa global dos visitantes de 418 milhões de dólares, também acima dos valores de 2019, informou a pasta comandada por Matías Lammens.Os dados fornecidos indicam que, nos primeiros quatro meses do ano, 4.555.511 visitantes estrangeiros entraram no país, dos quais 2.529.326 foram turistas que passaram pelo menos uma noite na Argentina e esses visitantes gastaram 2 bilhões de dólares neste quadrimestre."Recuperamos o turismo receptivo muito rapidamente, pode ser visto nas ruas, nas empresas e restaurantes da cidade de Buenos Aires e nos principais destinos do país. Conseguimos ser líderes na região em termos de chegada de turistas e o papel da Aerolíneas Argentinas foi fundamental nesta conquista”, disse o Ministro Matías Lammens.Quanto à origem dos visitantes, o maior fornecedor é o Chile com 21,2%, seguido do Uruguai com 16,1%, depois o Brasil com 15,1%, os Estados Unidos com 10,1%, o Paraguai com 7,2%, a Bolívia com 3,6%, a Espanha com 3,0%, França 2,1%, Peru 2,0%, Alemanha: 2,0%, Reino Unido 1,9%, Colômbia 1,8%, Itália 1,7%, Canadá 1,6% e México: 1,3%.