Petrolífera estatal YPF aumenta a produção em 7% no primeiro trimestre e melhora nível de rentabilidade

Jazida não convencional de Vaca Muerta

Desta forma, a empresa consolidou um lucro líquido de 58,6 bilhões de pesos (cerca de 125 milhões de dólares) e continuou com seu plano de investimentos de US $ 5 bilhões para 2023, dos quais já investiu 1,3 bilhão no primeiro trimestre, quase 80% a mais em comparação ao mesmo período de 2022.A atividade não convencional continuou a ser o principal eixo de desenvolvimento da empresa, com mais de 44% da produção total, depois da produção total de xisto ter apresentado um crescimento de 31% e de gás não convencional de quase 10%, face ao mesmo trimestre do ano anterior.Pelo lado dos segmentos de industrialização e comercialização, as vendas internas de combustíveis, no primeiro trimestre do ano, foram 4% maiores que no mesmo período de 2022, com destaque para a gasolina, a qual apresentou alta de 7%.No primeiro trimestre, os níveis de processamento nas refinarias atingiram o maior valor dos últimos 13 anos, com crescimento de 9% em relação ao ano anterior e taxa de utilização de 94%.