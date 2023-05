Grupo Daft Punk escolheu Buenos Aires para comemorar seu icônico disco "Random Access Memories"

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk

Para a celebração e antes do lançamento de uma edição especial dessa obra, foi realizada na Praça de Mayo uma intervenção musical imersiva de realidade aumentada (RA) produzida pelo AR Studio do aplicativo Snapchat.Pela câmara daquela rede social, era possível escanear a capa original do disco para descobrir o novo capacete de vidro do grupo e ouvir “Horizon”, uma das joias escondidas do álbum de 2013 que continha sucessos como “Get Lucky” e "Give Life Back to Music".Simultaneamente, a extinta dupla francesa apresentou "Infinity Repeating", uma colaboração inédita com Julian Casablancas e The Voidz, de uma tela gigante dentro do Centro Pompidou em Paris, local icônico de Homem-Cristo e Bangalter, que assistiram à sua primeira "rave" em novembro de 1992.