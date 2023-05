"Preciso deixar para o próximo Presidente ou Presidenta um país mais organizado", afirma atual presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

"Temos um problema muito sério de inflação, muito difícil de controlar", disse Fernández em reportagem concedida à Rádio 10 na residência presidencial de Olivos, na qual recordou que "em abril tivemos uma corrida cambial que levou o dólar de 460 a 500 pesos e tanto e em uma semana se refletiu nos preços. Subiu e desceu e essa alta de preços opera na cabeça dos argentinos como se fosse haver uma disparada".Para o chefe de Estado, “toda a alta do dólar vai afetar os preços e há uma alta de preços e depois o dólar cai, mas os preços não”, acrescentando: “o que muitos me criticaram e o que eu chamei de inflação auto construída, o que se chama de inflação psicológica, que não está no consumidor, mas sim no pequeno comerciante".O presidente insistiu que o "objetivo é conter a inflação, desacelera-la de alguma forma", e afirmou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Custo de Vida) correspondente ao mês de abril, que será divulgado esta tarde pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) “não é o que nós queremos”.Sobre a sua decisão de não se candidatar à reeleição nos comícios deste ano, disse que precisa “deixar ao próximo Presidente um país mais organizado”, sublinhando que “apesar de todos os impedimentos que tivemos, o país está crescendo”.Finalmente, destacou que no país “temos 33 meses consecutivos de crescimento do emprego registrado e é o período mais longo em não sei quantos anos e o primeiro trimestre foi o maior crescimento da indústria em muitos anos e observa-se que há um movimento na economia que faz com que esteja funcionando”.