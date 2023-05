No processo de tentativa de assassinato contra a vice-presidenta Cristina Kirchner, Ministro da Justiça qualifica de "grosseiro" terem apagado celulares de envolvidos

O ministro da Justiça, Martín Soria

Após ser divulgado o depoimento da ex-colaboradora do deputado Milman, Ivana Bohdziewicz, feito na última sexta-feira, o ministro Soria contou que "a colaboradora de Milman compareceu ao Ministério Público para confessar que apagaram o telefone dela no escritório de Patricia Bullrich".“É algo muito grosseiro. A primeira coisa que fizeram foi apagar o telefone de Fernando Sabag Montiel, que foi a pessoa que apertou o gatilho do revólver duas vezes contra a vice-presidenta, e agora ficamos sabendo disso", afirmou Soria em declarações à rádio.Sobre a apuração que está sendo realizada pela tentativa de assassinato da ex-presidenta, ocorrida em 1º de setembro do ano passado no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, Soria manifestou que "o que está acontecendo não é nada surpreendente", em referência aos poucos avanços registrados na investigação do caso, seguido pela juíza federal María Eugenia Capuchetti.Ivana Bohdziewicz testemunhou dias atrás perante a Justiça que o apagamento de informações contidas em seu celular ocorreu em escritórios de Patricia Bullrich, e que o fato teria ocorrido com a intervenção do próprio legislador da oposição (Milman), cujo sobrenome originou a denominação de uma das pistas que está sendo investigada no processo de tentativa de homicídio da vice-presidenta.A ex-assessora de Milman no Congresso Nacional, Ivana, que aparentemente foi demitida no início deste ano, acompanhava o legislador em 30 de agosto do ano passado (dois dias antes da tentativa de assassinato) no bar Casablanca. Nesta ocasião, no bar Casablanca, uma testemunha - que prestou depoimento no processo- ouviu o deputado Milman dizer: "quando a matarem, estarei a caminho da praia".