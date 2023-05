Presidente Alberto Fernández afirma estar "orgulhoso" da ciência e a tecnologia argentina

O presidente Alberto Fernández

"Pelo nosso céu, nosso mar e nossa terra. Pelo bem-estar de nosso povo. Por nossa soberania. Como não nos orgulharmos da ciência e da tecnologia argentina?", manifestou o presidente em sua conta da rede social Twitter.Este apoio “foi um compromisso que assumimos e que cumprimos”, disse o Presidente, considerando que “estamos no caminho correto”, avançando “como avança a ciência: com perguntas, com criatividade, com conhecimento através do teste e do erro, mas sempre guiados pela esperança na capacidade humana para construir um mundo mais justo”.Fernández fez essas considerações em um vídeo que transmitiu hoje pelo Twitter, no qual destacou as conquistas científicas da Argentina, afirmando que foram "muitas".O presidente lembrou que na semana passada pôde observar o desenvolvimento do projeto CAREM, o primeiro reator nuclear de potência argentino com desenho e produção nacional.Fernández indicou que seu governo, além do investimento estatal, incentivou o "investimento privado em ciência e tecnologia" porque "pensamos um país em que o desenvolvimento científico e tecnológico conjugue os esforços do Estado e do setor privado".